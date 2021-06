Nazionale, Mancini: “Siamo ottimisti ed emozionati, vogliamo arrivare fino in fondo”

AGGIORNAMENTO ORE 21:15 – Successivamente, il Ct è intervenuto durante il docu-film della Rai “Sogno Azzurro”, parlando dell’affiatamento tra la coppia di attaccanti Immobile-Belotti: “Loro come me e Vialli? Lo spero. Si conoscono bene anche se non giocano nella stessa squadra come noi. Sono molto affiatati. Dipenderà da me, dovrei farli giocare insieme un po’ di più, finora ci sono riuscito poco”.

Intervenuto ai microfoni del Tg1, il tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato della prima partita degli Europei, in programma questo venerdì. Gli azzurri si scontreranno con la Turchia nella prima sfida del girone e si apprestano ad affrontarla nel migliore dei modi.

Queste le parole del Ct:

“Siamo ottimisti, emozionati perché siamo vicini alla prima partita. La speranza è far bene e arrivare fino in fondo, ma credo che questa sia la volontà di ogni squadra”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: