Pedullà sulla trattativa tra Sarri e la Lazio: “Ci sono degli step”

Alfredo Pedullà si è espresso ancora su Twitter riguardo alla trattativa tra la Lazio e Maurizio Sarri per il suo arrivo in biancoceleste. In riferimento al suo tweet di ieri che recitava “Sarri l’accordo con Lotito è totale. Ma servono le intese con lo staff entro domani e Tare deve accelerare. Le firme non c’erano venerdì e non ci saranno oggi. Sarri oggi non ha altre offerte: la Lazio o resta in attesa. Il Tottenham è solo fantasia“, il giornalista ha aggiunto pochi minuti fa: “Eravamo rimasti qui, ieri. Lo staff entro domani (oggi). Quindi… calma. Ci sono step. Grazie”.

Eravamo rimasti qui, ieri. Lo staff entro domani (oggi). Quindi… calma. Ci sono step. Grazie https://t.co/BOvaF1prLa — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 7, 2021

