Per quanto riguarda Mino Raiola, secondo quanto riportato dal servizio, la sua azienda presente a Malta chiamata ThreeSport, sarebbe una società fittizia. Sul registro delle imprese infatti, la sede della società Three Sport è indicata in un palazzetto d’epoca, motivo per cui potrebbe risultare essere solo un domicilio fiscale per tante aziende.

Stesso problema quello sollevato nei confronti della Sovi International, società di Federico Pastorello. La Sovi è una delle più importanti società di intermediazione molto rilevante a livello economico nel calcio, e la sua sede sarebbe in realtà la sede di un’altra società, ovvero la Zeta.

Nella seconda parte dell’inchiesta, la trasmissione Report si occupa del fronte Lazio. Le indagini aperte dalla Procura di Bari e dalla Guardia di Finanza, portano ad una creazione di un’alleanza mafiosa in Italia, con l’obbiettivo di entrare nel mondo delle scommesse calcistiche. A fare da garante a questa attività illecita secondo l’inchiesta, sarebbe una società in Albania chiamata Top Bast, la quale risulterebbe essere di proprietà dei fratelli Genti e Igli Tare. Il primo, è console albanese in Turchia, il secondo il direttore sportivo della S.S. Lazio, i quali avrebbero avuto dei contatti con questi gruppi malavitosi, non andati poi a buon fine. Motivo per cui, nessuno dei due venne poi indagato, anche se tale scoperta fatta dalla Guardia di Finanza sarebbe compromettente per lo stesso Igli Tare. Questo perché secondo la Federcalcio, un direttore di un Club non può possedere società di scommesse e questo porterebbe il ds laziale ad essere accusato di illecito sportivo. La stessa scoperta, sarebbe legata anche all’affare che ha portato a Roma il giocatore kosovaro Vedat Muriqi. Durante il suo acquisto dal Fenerbache, avrebbero partecipato all’operazione diverse figure, tra cui vari intermediari albanesi ed i due fratelli Giuffrida. Questi ultimi, avrebbero uno stretto rapporto con la Società Lazio, in quanto uno dei due (Valerio) occupava il ruolo di sindaco supplente della Lazio Events, società legata Società capitolina di Lotito. La Lazio ha comunque dichiarati di aver saldato le commissioni alla società dei due procuratori. Rimangono comunque diversi dubbi in merito all’operazione Muriqi, sollevati dallo stesso esperto di mercato Vincenzo Morabito, per via della folle cifra spesa per un attaccante che fino al momento non ha ripagato dei soldi spesi sopratutto per qualità tecniche.