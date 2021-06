Scontro tra Lotito e Dal Pino in assemblea di Lega

A Milano si è svolta oggi l’assemblea di Lega, che ha visto protagonisti Lotito e il numero uno della Lega Paolo Dal Pino. Il motivo è il mancato invito della Salernitana all’incontro di oggi: era stata infatti la Federcalcio a confermare come il club campano non potesse prendere parte all’assemblea, a causa delle regole dello statuto federale. Lotito in apertura ha dichiarato di voler mandare a monte la riunione per il non invito della Salernitana: al presidente biancoceleste ha replicato proprio Dal Pino, che ha spiegato a Lotito come fosse lì solamente per rappresentare formalmente solo la Lazio, non potendo quindi condizionare l’assemblea, anche in virtù della squalifica per il caso tamponi. Lo riporta calcioefinanza.it.

