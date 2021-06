Serie A, giallo approvazione e ritiro per la proposta sulle 10 partite in orari differenti

AGGIORNAMENTO ore 15:10 – Giallo sugli orari-spezzatino per la Lega Serie A: in assemblea i club avevano dato il via libera alla proposta di spalmare 10 gare in altrettanti orari diversi, con 13 voti a favore. Tuttavia, la decisione è stata subito dopo revocata per ottenere una maggiore valorizzazione della spalmatura: i club si sono aggiornati e torneranno a votare sul tema la prossima settimana.

fonte ANSA

E’ passata la proposta di far giocare le dieci partite di ogni giornata di Serie A in dieci orari diversi, con 13 voti a favore nell’Assemblea della Lega di Serie A. Questo cambiamento avverrà dalla prossima stagione, dove, dunque, non ci saranno più partite in contemporanea. A riportarlo è La Repubblica.

