Sigfrido Ranucci di Report: “Questa sera parleremo del mondo del calcio. Abbiamo sentito Igli Tare che ha smentito”

Questa sera la puntata di Report riguarderà il mondo del calcio, e tra i vari servizi preparati si parlerà anche di una presunta situazione legata al direttore sportivo biancoceleste Igli Tare. Il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ha spiegato ai microfoni di NSL: “Noi questa sera parleremo del mondo del calcio. Abbiamo detto più volte che dopo la Juventus ci saremmo occupati, di tanto in tanto, di questo sport che vive spesso in una zona franca nonostante sia uno degli sport più belli al mondo e tutti i ragazzi vorrebbero diventare campioni. Ci fa sognare come sport, ma poi ti accorgi che è stato abbandonato a se stesso, in mano a persone fameliche ed è diventata una mera industria con tutte le facilitazioni che consentono l’infiltrazione di delinquenti. Dossier inedito con studio fatto dal Uefa che forse imbarazza. 2 miliardi di transazione economiche illegittime e illecite provenienti dai trasferimenti dei calciatori. Sono soldi che provengono dai procuratori che sono diventati i veri padroni del calcio, gli unici che hanno in mano soldi veri. Nel mondo delle pluslavalenze il calcio è sempre più indebitato e ci sono passaggi solo sulla carta e gli unici ad avere i soldi sono i mediatori. Più ne hanno e più aumenta il loro potere.

Racconteremo di violenze, di questo meccanismo di scorrettezze, di procuratori che hanno un rapporto ambiguo con conflitti di interesse, chi ha sedi fittizie a Malta, ma anche di mediatori improvvisati che prendono soldi dalla politica e soldi per la politica contemporaneamente per trasferimenti dei giocatori. Parleremo poi del direttore sportivo della Lazio Tare, Igli, e il fratello che è ambasciatore in Turchia dell’Albania come proprietari occulti di un’agenzia di scommesse in Albania. Abbiamo sentito Igli Tare che ha smentito però il suo nome è su questa informativa, data a Federcalcio nel 2018 ma Federcalcio non ha mai chiesto fosse vero e se lo fosse Tare non potrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo.

Noi abbiamo l’ufficio delle movimentazioni sospette della banca d’Italia. Gli unici che prendono soldi veri sono calciatori e procuratori, ma sappiamo la cifra dei contatti depositati alla Federcalcio e siamo secondi in Europa a pagare le commissioni ai mediatori, noi non sappiamo a chi vengono fatturati e da dove vengono fatturati. Se tu fatturi da Malta tu dovresti avere una società con partita iva italiana che paghi le fatture in Italia. Questo fenomeno delle plusvalenze è aumentato con il fairplay finanziario. Per fare le plusvalenze devi avere la complicità degli agenti e a quest’ultimi il potere è aumentato a dismisura”.

Sugli altri servizi di questa sera: “Parleremo della lotta sotterranea intorno al grano kamut. Non esiste un grano kamut ma a marchio kamut. Noi siamo primi importatori al mondo di questo grano che è coltivato in Canada. Qualcuno ha pensato di portarlo in Nord America e si presenta come biologico al 100%. Per i requisiti italiani, per essere certificati bio, non ci dovrebbe essere glifosato a quella percentuale. Parleremo delle proprietà del grano e di come è stato testato su uomini e pazienti oncologici”.

“L’ultima diffida è arrivata questa notte alle 2. Abbiamo già 10 diffide di non andare in onda. Non ci gasiamo, ma abbiamo un ufficio legale con le spalle larghe. Quando questi che hanno milioni e milioni di euro minacciano diffida….Prima li abbiamo intervistati e ora minacciano diffidono e non è la prima volta che succede. Difficilmente ho trovato tanta omertà quanto nel mondo del calcio”.

