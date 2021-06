Signori: “Ora voglio allenare. In chi mi rivedo? Immobile. Sarri tecnico vincente”

Il re biancoceleste Beppe Signori, intervenuto ai microfoni di “Radio anch’io Sport”, si è raccontato toccando vari temi che vanno dalla sfera personale a quella lavorativa, passando per l’ingiustizia subita in questi anni ed arrivando agli obiettivi futuri: “Non mi andava di rimanere nel grigio della prescrizione, quindi sono andato a fondo come sempre, com’è nel mio carattere e adesso cerco di recuperare questi 10 anni. Il calcio di oggi? È cambiato molto, non solo in questi anni, ma anche rispetto a quando giocavo io. Ora è per i più ‘comodi’, con questo ‘spezzatino’, non è come ai miei tempi è più difficile guardare le partite con attenzione. Prima le famiglie veniva allo stadio con i panini ora, pandemia a parte, non è più così. Cosa vorrei fare ora? Ho conseguito il patentino di allenatore, so che è difficile al giorno d’oggi fare questo lavoro, ma mi manca l’odore dell’erba, era casa mia. Quindi fare il tecnico è il mio prossimo obiettivo. Per quando riguarda chi mi è rimasto accanto in questo periodo devo ammettere che chi immaginavo rimanesse c’è stato, chi pensavo potesse voltarmi le spalle lo ha fatto; non ci sono state troppe sorprese. Un attaccante in cui mi rivedo? Per fisicità direi che non ci sono mancini se non Dybala, ma accosterei a me Immobile, al quale auguro di fare qualcosa di importante anche per la Nazionale“.

Azzurri – “Stanno andando bene, si può aprire un ciclo: possiamo essere protagonisti di questo Europei”.

Lazio – “Sarri è un tecnico che ha dimostrato di saper lavorare bene, sia con le piccole come l’Empoli, sia vincendo lo scudetto con la Juve: ha le caratteristiche per essere un allenatore vincente. Lotito lo prenderebbe per rispondere a Mourinho? Io credo lo voglia perché è in grado di sostituire bene Inzaghi che ha fatto grandi cose in questi anni, portando la Lazio il più in alto possibile”.

Futuro – “Le panchine sono poche e gli allenatori sono tanti: mi manca l’esperienza ma anche il più grande degli allenatori è partito dall prima panchina. Quindi conto di impegnarmi in questa strada da tecnico”.

