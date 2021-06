Sky Sport | Per Sarri alla Lazio mancano le ultime formalità. Domani può esserci l’annuncio

Nella trasmissione “Calciomercato-l’originale” in onda su Sky Sport, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha parato della questione panchina Lazio e delle ore calde nella trattativa con Maurizio Sarri. Secondo Di Marzio, mancherebbero le ultime formalità legate ai contratti dello staff del tecnico toscano e già domani o dopodomani al massimo può essere la giornata decisiva in cui verrà annunciato come nuovo guida della Lazio.

