Alessio Tacchinardi: “Con la Lazio penso che rivedremo il vero Sarri”

Sono ore calde in casa Lazio, dove da un momento all’altro potrebbe esserci la tanto attesa fumata bianca per quanto riguarda Sarri. Ha parlato anche di questo l’ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi a TMW Radio. Queste le sue parole: “Per certe squadre sarà difficile cambiare totalmente modo di gioco, come la Lazio con Sarri. Io penso che rivedremo il Sarri di Napoli, che modella la squadra come vuole lui. Credo che il centrocampo non vada toccato, credo abbia chiesto garanzie per altri ruoli”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: