CdS | Lazio, un nome per Sarri: ecco Loftus-Cheek

In attesa dell’ufficialità come nuove allenatore della Lazio, Maurizio Sarri guarda già al mercato. Negli ultimi giorni sono stati molti i nomi accostati alla Lazio con il tecnico toscano che, stando all’edizione digitale de Il Corriere dello Sport, vorrebbe il centrocampista del Chelsea Loftus-Cheek il quale con i londinesi ha un contratto sino al 2024 e nell’ultima stagione è stato in prestito al Fulham. A Roma Loftus-Cheek ritroverebbe Sarri che lo aveva allenato ai tempi del Chelsea e con il quale ha disputato la sua migliore annata con 10 reti in 40 presenze. La Lazio studia la situazione valutando un possibile prestito, mentre attende di rendere ufficiale il prossimo allenatore.

