CdS | Sarri fa già il mercato ecco la sua lista

La Lazio spera di chiudere il prima possibile l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina. Da diverse settimane ormai le parti stanno trattando, si incontrano e mettono tutto in chiaro, manca però la fumata bianca. Intanto il Corriere dello Sport annuncia le richieste di mercato fatte dal tecnico: un terzino, un centrale difensivo, due centrocampisti e un attaccante esterno (due se va via Correa). I nomi di Hysaj e Maksimovic restano sempre in cima alla lista, sia per duttilità tattica che per esperienza con la visione del tecnico, senza dimenticare che entrambi saranno presto svincolati.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: