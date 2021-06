GdS | Sarri-Lazio: oggi

Ora non sembrano esserci più rinvii. Così l’attesa per l’annuncio ufficialità di Maurizio Sarri alla Lazio ha superato anche la giornata di ieri,ma tutto appare diretto in una sola direzione. Da entrambi i fronti c’è fiducia assoluta. Dopo che domenica sera, tra contatti fittissimi e prolungati, l’accordo per il passaggio del tecnico toscano in biancoceleste è stato finalmente avvolto da una sintonia totale. Nessun filo è rimasto appeso. Dalle garanzie, da sviluppare in termini contrattuali, per lo staff dei collaboratori di Sarri ai tempi per l’arrivo dei rinforzi (quattro per la partenza del ritiro di Auronzo). Ieri, il testo del contratto nella versione ormai definitiva è stato inviato via Pec a Sarri. Con la sua firma il biennale stilato col club biancoceleste sarà definito in tutti gli aspetti, compresi quelli formali. Poi si potrà procedere a quell’annuncio uf- ficiale sempre più atteso col trascorrere delle ore. Potrebbe esserci oggi? Una domanda che rimbalza da giorni. La differenza adesso però è netta. Le ansie e le incertezze che si erano moltiplicate tra sabato e domenica mattina sono state sorpassate dopo che tra le parti ogni dubbio è stato sminato. «Oggi è il giorno di Sarri? Non lo so…», ha sottolineato ieri Claudio Lotito all’uscita dagli uffici della Lega a Milano. «Rimasto male per l’addio di Inzaghi? Chiedetelo a lui», ha aggiunto il presidente biancoceleste a chi gli ricordava l’epilogo per il rinnovo del tecnico passato all’Inter.

GRUPPO DI LAVORO

È stata rivisitata la parte della prima intesa relativa alla composizione dello staff in arrivo con Sarri. Oltre al suo vice storico Giovanni Martusciello, ci sarà l’assistente tecnico Marco Ianni, i preparatori Davide Losi e Davide Ranzato che cureranno la parte atletica. Mentre Massimo Nenci seguirà la preparazione dei portieri con Adalberto Grigioni, che è ormai un’istituzione del ruolo a Formello. Sarri porterà con sé un gruppo ormai affiatato nel lavoro e unito da legami personali consolidati. Nenci dalla Sangiovannese in Serie D ha fatto il salto nel 2018 al Chelsea per poi seguire il tecnico di Figline alla Juventus. Ranzato si è fatto notare in una lunga gavetta col Vicenza. Losi ha cominciato la sua ascesa professionale da Campobasso. Ianni vanta un discreto passato da calciatore in serie C. E Martusciello oltre ad aver guidato l’Empoli in Serie A è stato poi anche nello staff di Spalletti all’Inter prima di rientrare nel giro di Sarri alla Juventus.

Gazzetta dello Sport

