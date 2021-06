GdS | Sarri pensa già al ritiro: prima Auronzo di Cadore, poi Trentino ecco le novità

Per la preparazione precampionato si tornerà ad Auronzo di Cadore. Sotto le Tre Cime di Lavaredo i biancocelesti sono ormai di casa nel ritiro estivo, che quest’anno su richiesta specifica di Sarri si allungherà. Rispetto alle due settimane del 2019 (l’anno scorso i giorni vennero compressi causa le diverse date della stagione per il Covid). Probabilmente, in Veneto, la Lazio si fermerà per circa venti giorni. Si dovrebbe partire da Roma il 10 luglio. La preparazione pre-campionato vederà un ritiro bis ad agosto, prima di tornare a Formello. Una fase che sino a due anni fa veniva svolta prevalentemente in Germania. Adesso si sta cercando una soluzione italiana vista la situazione generale per la pandemia. Nella prima metà di agosto la Lazio potrebbe allenarsi in una località del Trentino: si sta decidendo con Sarri. Ad ogni modo il 62enne tecnico toscano e il suo staff hanno previsto un calendario allungato per la preparazione che servirà non solo come laboratorio tattico per assemblare la nuova squadra (5 rinforzi). Sarri crede moltissimo nel suo progetto con la Lazio. Manca solo la firma, il rischio di un colpo di scena sembra ormai lontanissimo. Ieri Massimo Maestrelli, nel ricordare ai microfoni di Lazio Style l’arrivo di suo padre Tommaso sulla panchina biancoceleste cinquant’anni fa, ha rievocato un episodio su Sarri: «Cenai insieme a lui una volta, mi chiese tante cose sulla Lazio e su mio padre. Una persona curiosa e di grande intelligenza che guarda oltre il calcio». Maurizio Sarri scrutava da tempo la Lazio nel suo destino.

