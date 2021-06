Coppa Italia, ufficializzato il nuovo format con quattro squadre di Serie C

Attraverso un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha ufficializzato il nuovo format della Coppa Italia per il triennio 2021-2024. Le squadre in totale sono 44 (contro le 78 degli anni precedenti). Parteciperanno tutte le 20 squadre di Serie A e B e 4 club della serie C. La competizione si svolgerà su turni a eliminazione diretta (turno preliminare, trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti in gara unica. Semifinali su andata e ritorno. La finale a gara unica). Le squadre saranno suddivise nel tabellone con un numero da 1 a 44 e la selezione del numero di riferimento avverrà con un ranking sportivo, creato in base ai risultati sportivi dei club rispetto al campionato precedente. Il Var ci sarà dai trentaduesimi mentre la Goal-Line Technology dagli ottavi di finale. Saranno inoltre permesse cinque sostituzioni per ogni squadra in tre slot, intervalli esclusi, più un sesto cambio e quarto slot negli eventuali tempi supplementari.

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO

