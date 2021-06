GdS | Direttore Barigelli: “Salernitana? Con Lotito la trasparenza è sempre la meno praticata”

L’anno prossimo in Serie A ci sarà anche la Salernitana, dopo oltre 20 anni, che ha coronato un’ottima stagione con la promozione diretta. Al momento c’è però un problema, bello grande: la proprietà. Claudio Lotito non può essere a capo di due società che militano nello stesso campionato, è obbligato a vendere entro il 25 giugno. Il direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli nel suo editoriale attacca duramente il patron biancoceleste e granata. A suo parere, è inaccettabile che ci si ritrovi in questa situazione anomala e che Lotito stia pensando ad una cessione provvisoria e non definitiva: “Dovrebbe, come prescrivono chiaramente le norme, cedere le proprie azioni a qualcuno neanche lontanamente a lui apparentabile. Non una cessione di comodo insomma, ma effettiva, reale. Lotito però sembra preferire la scelta del trust, cioè la cessione temporanea del proprio bene a terzi che sono obbligati a gestirla in autonomia. Guardando a come si è regolato con gli obblighi del protocollo sanitario sui tamponi, qualche dubbio sull’autonomia sorge spontaneo. […] C’è in gioco la credibilità del campionato”. Vengono messe in discussione sia la professionalità del numero uno biancoceleste che la direzione: “Quando si tratta di Lotito la strada dritta della trasparenza è sempre la meno praticata. […] Lotito, che ha acquistato la Salernitana per farne un affare e non per passione, ha il dovere nei confronti dei tifosi di non pregiudicare un risultato conquistato sul campo da Castori e dai suoi giocatori”. Parole dure, adesso ci si aspetta la contro offensiva del Presidente Claudio Lotito.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: