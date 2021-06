GdS | Lazio-Sarri, Pedullà: “Ogni momento è buono per arrivare al traguardo”. E sul mercato…

Continuano ad arrivare certezze circa la riuscita dell’affare tra la Lazio e Maurizio Sarri. Sullo stato della trattiva e sulla prospettive di mercato ha fatto il punto Alfredo Pedullà attraverso La Gazzetta dello Sport: “Ieri è stata una giornata importante per quanto concerne lo staff di Sarri. Il toscano e la Lazio hanno già l’accordo da qualche giorno, non ci sono le firme che potrebbero arrivare nel momento in cui le carte relativo allo staff verrà messo nero su bianco. Gli accordi riguardano cinque persone più uno per quanto riguarda lo staff di Sarri che avrà come vice Martusciello, suo amico e compagno storico, che era stato contatto anche dal Napoli come vice Spalletti. In quel caso disse no perchè forse aspettavi la fumata bianca per Sarri che ha un accordo completo con Lotito da due anni con eventuale opzione su una base da 3 milioni oltre ai bonus che potrebbero arrivare in caso di obiettivi importanti come la Champions sempre in testa ai desideri di Lotito con blindatura dei gioielli Luis Alberto, Immobile, Milinkovic, Acerbi, Luiz Felipe. C’è l’opzione di valutare alcune proposte per Correa che sono arrivate e che ci saranno semplicemente considerando che l’argentino in un 4-3-3 è difficilmente collocabile oltre a 5-6 acquisti che dovrebbero arrivare presto. I due nomi a paramentri zero nella lista di sarri Hysaj e Maksimovic entrambi in uscita dal Napoli, un difensore, un centrocampista che possa cambiarsi con Leiva e due esterni offensivi di gamba. La tavola è apparecchiata, i ragionamenti sullo staff stanno per concludersi e da oggi ogni momento è buono per arrivare al traguardo”.

