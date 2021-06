GdS | Sarri e il 4-3-3. Correa a rischio addio. Interesse per Shaqiri

In attesa dell’annuncio ufficiale di Maurizio Sarri, si guarda già al futuro tra acquisti e cessioni. Infatti, dopo l’addio di Inzaghi l’avvento del tecnico toscano potrebbe portare con sè l’idea di un cambio modulo passando dal 3-5-2 al 4-3-3. In un contesto simile, con Immobile al centro dell’attacco, andrebbero riviste le posizioni degli esterni offensivi. Lazzari potrebbe essere adattato in difesa o andare sul mercato con la società biancoceleste che potrebbe tornare a pensare a Shaqiri sulla fascia destra. Per quanto riguarda la corsia mancina, invece, servirebbe capire l’adattabilità di Correa che potrebbe invece potrebbe affiancare Immobile in un 4-3-1-2. Per quanto riguarda l’argentino, comunque, possibile che venga sacrificato tra i big per ricavare un tesoretto da spendere per la nuova Lazio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: