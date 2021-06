Gregucci: “Inzaghi se ne poteva andare meglio, non mi è piaciuto. Sarri? Dovrà essere bravo ad adattare i giocatori”

L’ex Lazio Angelo Adamo Gregucci è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per parlare del momento attuale dei biancocelesti, con l’addio di Simone Inzaghi ed il probabile approdo di Sarri.

Queste le sue parole: “Non mi è piaciuto come il mio amico Simoncino è andato via. Se ne poteva andare meglio: ha fatto bene da giocatore, da tecnico delle giovanili e da allenatore della prima squadra sicuramente, ma poteva andarsene in maniera migliore. Oggi non c’è più un senso di appartenenza dei giovani verso il club, quindi avrebbe dovuto dare un segnale. Per quanto riguarda l’entrata, ovvero Sarri, a Napoli fece grandi cose, ma certi progetti forti che ha in testa bisogna assecondarli, perché secondo me è un top in Italia. Secondo me cercherà di adattare le sue idee di calcio ai giocatori che ha, se Lazzari è un giocatore importante, deve riuscire a valorizzarlo. Passare da 4 a 3 non deve essere un problema ma secondo me il ruolo non è una posizione ma una funzione, perdiamo il tempo dietro a sistemi e numeri, ma qui le idee delle grandi squadri sono altri. Il ruolo a Lazzari lo troverà, in base al talento che ha saprà trarre il meglio da lui. Guardate il percorso tattico di Kimmich, dove ha cambiato diversi ruoli. La Lazio di Sarri sarà importante qualora si desse un forte senso di appartenenza ad alcuni giocatori che con l’età ora stanno avanti. Non so se Radu, Lulic con prestazioni che non sono più ad alto livello, oppure i big che devono essere zoccolo duro della squadra e far crescere il lavoro di Sarri, un lavoro duro a livello tattico, ma la Lazio dovrà operare un innesto tattico. La Lazio deve guardare al suo settore giovanile, che ormai da qualche anno è diventato il tendine di Achille della nostra realtà. I giovani possono portare senso di appartenenza. Prima i giovani erano di livello, ora servirebbe prendere dei giovani che potranno portare questo senso di appartenenza a Sarri. Credo che ci potrà essere stabilità e la Lazio potrà lottare per la Champions. Mercato? Penso si potranno prendere non tanti giocatori, ma importanti, che possano fare tanti anni alla Lazio. Un esterno, un difensore centrale, un portiere, secondo me questi servirebbero. Ritorno alla Lazio? Vorrei finire nel calcio con un ruolo nella Lazio, vorrei finire la mia carriera nel calcio lì, conosco bene il mio percorso e so quanto mi sbalordissi di una squadra come la Lazio che aveva molti giovani forti, cosa che ora non c’è più. La vera plusvalenza viene dai giovani, il senso del settore giovanile oggi è cambiato, quello della Lazio si è smarrito, si sta infangando. Nel settore giovanile il lavoro è molto serio e ci vuole del tempo. Per crescere un ragazzo bisogna formarlo e dargli degli indirizzi formali, la passione verso il tuo club deve essere la prima, non verso i procuratori. Devono capire che in quel club c’è nato, ci deve essere appartenenza. L’Ajax forse paga di più gli allenatori delle giovanili che quelli della prima squadra, il patrimonio loro è lì, non nel mercato. Il lavoro di coloro che formano i giovani è molto pesante. Cosa perde senza Inzaghi? Un professionista che sa tutto della Lazio, nessuno raggiungerà la competenza del mondo Lazio di Inzaghi. Nazionale? Spero che la squadra di Mancini possa portare il calcio italiano in alto, cosa che i club non hanno fatto. Un giovane che mi piace? Musiala, i tedeschi hanno molti giovani fortissimi. Se dobbiamo fare un’opera di formazione secondo me bisogna lavorare molto sui giovani sotto casa, poi ovunque siano possono essere bravi, ma quest’opera può partire anche dai nostri giovani. Sarri nasce dalla gavetta, Roma è una città importante e pericolosa a livello mediatico, spero che aggiusti il suo livello di comunicazione, perché a Roma ti mangiano”.

