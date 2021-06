Juventus, Dejan Kulusevski positivo al Covid

A poco meno di una settimana dall’inizio dell’Europeo, arriva una brutta notizia per la Svezia. Lo svedese fantasista bianconero Dejan Kulusevski, è infatti risultato positivo al Covid. Queste le parole dell’allenatore della Svezia Janne Andersson: “Non chiameremo nessuno per sostituirlo, speriamo di poterlo recuperare per la seconda partita“. Lo riporta Sky

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: