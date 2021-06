Lazio Women premiata in Campidoglio, Morace: “Sono orgogliosa delle mie ragazze”

Dopo aver vinto il campionato, ottenendo così la promozione, la Lazio Women di Carolina Morace è stata premiata in Campidoglio dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi: “Avete raggiunto un grande risultato, se ciò fosse accaduto alla squadra maschile sarebbe successo di tutto. Avete il compito di portare tante bambine sulla vostra strada, per cambiare la cultura italiana. Nella prossima stagione avremo anche il derby. Questa è stato un anno difficile per ciò che conosciamo, il vostro sforzo è stato fantastico: siamo orgogliosi di voi“, le parole della Sindaca.

Successivamente è stato il turno di Mauro Bianchessi: “Ringrazio il Presidente Lotito, che ha allestito un grande settore giovanile arrivando ad alti livelli. Voi ragazze siete parte della storia della Lazio, lo avete meritato. Il Presidente ha raggiunto, come singola società, due promozioni, con la Lazio Women e la Salernitana. Grazie per questo sogno a lui e alla famiglia. Forza Lazio“

Il Presidente Lotito ha invece dichiarato: “Mi inorgoglisce vedere i risultati raggiunti dalla squadra. Siete arrivate meritatamente prime con il maggior numero di vittorie e gol segnati. Ho visto questo gruppo e ho capito che mi rappresenta per il gran furore agonistico. E’ giusto che la Lazio diventi la prima squadra della Capitale anche nell’ambito del calcio femminile, ho l’obiettivo di costruire una grande squadra“.

Poi è stato il turno di Carolina Morace: “Essere presenti qui è un grande onore. Sono orgogliosa delle mie ragazze, con le quali ho creato un grande rapporto: il romano è diverso dagli altri, ho trovato molta sincerità in loro. Quella di quest’anno è stata una splendida cavalcata, ringrazio il presidente Lotito, Mauro Bianchessi, e la team manager Monica Caprini, che ho allenato in Nazionale“.

Ad intervenire è stata anche il capitano Martina Santoro: “E’ importante cogliere le occasioni, e questa lo è: per questo ho scritto qualcosa sulla discriminazione contro le donne. Non staremo zitte e buone. Mi rivolgo a tutti: continueremo a sederci dove vogliamo, a giocare a calcio finché ci reggono le gambe. Una donna tace davanti a tanta ignoranza“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: