Lotito, frecciata ad Inzaghi: “Per me un contratto è una stretta di mano, per altri…” E sul Flaminio..

Durante la premiazione della Lazio Women in Campidoglio, il presidente Lotito ha toccato più punti, parlando tra le altre cose della vicenda Inzaghi e della possibilità che riguarda lo Stadio Flaminio. Ecco le sue parole: “Non so quello che succederà in termini dell’ allenatore. Per me un contratto è una stretta di mano per altri… Verba volant, scripta manent”.

E sul Flaminio: “La città di Roma e la Lazio meritano di avere uno stadio. Il Flaminio? Prima di tutto bisognerebbe mettersi d’accordo. È nell’interesse della città se si ottengono certi risultati e vorrei che la nostra Capitale, che ha già nel suo stemma l’aquila imperiale, migliori costantemente e che possa farlo con la Lazio. Io sono abituato, quando mi prendo un impegno, a rispettarlo: se ci fosse la possibilità, sono pronto ad aiutare. Mi sono chiesto: quella struttura si può coprire? Ci sono parcheggi? Insomma, ci sono tre o quattro temi che vanno valutati e poi si vedrà. Quello non è uno stadio a norma UEFA. Comunque, ci sediamo al tavolo con la sindaca per parlare di tutti i temi e vedremo cosa succederà. Stavo riflettendo tempo fa su questo e siccome la Raggi è una persona molto aperta abbiamo visto che Roma ha bisogno di aiuto. Noi siamo a disposizione. Penso che la città abbia bisogno di uno stadio di riferimento per la Lazio: noi non ci siamo ancora fatti avanti come ha fatto la Roma, ma adesso siamo a disposizione. Deve essere uno stadio vissuto da tutti, un punto di ritrovo e un motivo di orgoglio per tutti i laziali”. Lo riporta corrieredellosport.it.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: