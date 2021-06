LIVE | Sarri-Lazio, Lotito uscito da Villa San Sebastiano

AGGIORNAMENTO 21:43: Dopo Stefano De Martino e Anna Nastri, in questi minuti anche il presidente della Lazio Claudio Lotito ha lasciato Villa San Sebastiano. Momenti caldi per scoprire il futuro della panchina biancoceleste.

AGGIORNAMENTO 20:20: Momenti sempre più decisivi per Maurizio Sarri alla Lazio. Dopo il presidente Claudio Lotito anche Stefano De Martino e Anna Nastri (responsabile sviluppo progetti e business) sono arrivati a Villa San Sebastiano. Come inoltre fa sapere Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter tra poco ci sarà un vertice per gli ultimi dettagli.

Di ritorno dalla premiazione della Lazio Women in Campidoglio con la Sindaca Virginia Raggi, Claudio Lotito è tornato ora a Villa San Sebastiano. Sono momenti decisivi per l’arrivo di Maurizio Sarri in biancoceleste, trattativa che sembrerebbe ormai in dirittura d’arrivo: raggiunti gli accordi tecnici ed economici, si attende l’annuncio ufficiale da parte della società.

