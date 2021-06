Signori: “Mi metto in gioco, voglio fare l’allenatore. Per gli Azzurri sarà un grande Europeo”

Dopo la ‘grazia’ firmata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha permesso la sua ‘riabilitazione’ all’interno del mondo del calcio, Giuseppe Signori è intervenuto ai microfoni del TG5 rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Emozioni e sofferenze in questi dieci anni ma adesso ho una voglia di rivincita, di ripartire in un mondo in cui ho passato la maggior parte della mia vita. Potevo tranquillamente accettare la prescrizione ma sarebbe stato come accettare un grigio. Dal grigio è passato al bianco e sono contento al 100%. Non sapevo come rialzarmi dopo l’arresto, come se mi fosse caduto un macigno addosso. Il mio nome ha fatto sì che questa indagine andasse avanti. Mi sono ritrovato in questo tritacarne, e mi è servito per capire tante cose anche se è stata una parte negativa della mia vita. Mi metto in gioco, spero di poter riuscire in questo obiettivo: mi piacerebbe allenare. Filosofia ‘Zemaniana’? Direi proprio di sì, il motto ‘mi difendo attaccando’ penso che mi si addice molto. Nazionale? Dopo tanti anni penso che Mancini sia riuscito in una grande cosa: ricreare il gruppo. Credo che l’Italia possa fare un grande Europeo”.

