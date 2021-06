Sky Sport | Sarri-Lazio, il tecnico toscano ha richiesto un giocatore del Chelsea: ecco di chi si tratta

Sono ore calde per l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. La firm sul contratto ancora non è arrivata, ma tutti sono ottimiste che l’annuncio ufficiale possa arrivare nelle prossime ore. Nel frattempo, avanzerebbero già le prime richieste fatte alla società da parte del tecnico toscano: come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, una di queste sarebbe il centrocampista Loftus-Cheeck. L’inglese, è stato già allenato da Sarri ai tempi del Chelsea, e con lui ha vissuto la sua stagione migliore con i blues mettendo a segno ben 10 gol. Uno nome che piace ad entrambe le parti, e che sarebbe utile nel ruolo di mezzala nel nuovo 4-3-3 targato Maurizio Sarri.

