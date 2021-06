SOCIAL | La premiazione della Lazio Women: “Selfie da campionesse” – FOTO

Oggi è stato il giorno della premiazione della Lazio Women in Campidoglio, dopo aver ottenuto la promozione nella massima serie femminile. Attraverso i propri social, la società biancoceleste celebrato l’evento odierno, scrivendo: “La premiazione in Campidoglio delle nostre ragazze per la vittoria del campionato cadetto.⁣ Selfie da campionesse+sfondo“.

