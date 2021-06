Vincenzo Morabito contro Report: “Ti intervistano su argomenti seri e poi pubblicano battute fuori onda. Parlano di omertà e poi si comportano scorrettamente”

Vincenzo Morabito non ci sta e attraverso i suoi profili social risponde sia ai tifosi laziali che lo hanno accusato ieri sera dopo la sua intervista a Report sia alla trasmissione di Rai3 la quale, oltre a pubblicare stralci della sua intervista, ha pubblicato anche un fuori onda informale riguardante un commento su Muriqi. Questo lo sfogo del procuratore: “L’anno nero di Sergio Cragnotti (2001-2002). La stagione successiva segna l’ultimo anno di Sergio Cragnotti presidente, senza dubbio il suo peggiore alla Lazio: vengono infatti venduti calciatori di altissimo livello come Pavel Nedvěd, uno degli idoli della tifoseria e considerato ormai una delle ultime “bandiere” rimaste, Juan Sebastián Verón e Marcelo Salas. Ma è soprattutto la modalità della rocambolesca cessione della Furia ceca alla Juventus a stupire negativamente i supporters laziali. Il fuoriclasse ceco aveva infatti da poco firmato sotto gli occhi delle telecamere un rinnovo contrattuale che lo avrebbe dovuto legare a Roma “a vita”, ed ora quello stesso contratto veniva “stracciato” per dar spazio ad una partenza verso la Torino bianconera. La partenza di Nedvěd causa immediatamente dei tumulti nelle tifoseria in quanto, assieme a capitan Nesta, era diventato uno dei giocatori simbolo dei successi della società capitolina.

La “rivolta” inscenata dal popolo biancoceleste pone Cragnotti in notevole difficoltà, costringendolo ad intervenire sul mercato per mezzo del procuratore Vincenzo Morabito, al quale viene assegnato l’incaricato di portare nella Capitale Gaizka Mendieta. Questi gli fa presente che il Valencia chiede una cifra spropositata e che forse è meglio non proseguire la trattativa. Cragnotti dapprima sembra seguire il consiglio ma, poco dopo, conclude l’affare con la mediazione dell’agente FIFA Ernesto Bronzetti ed un ingente investimento economico di circa 47 milioni di euro. cit “Isola Felice”

Dedicato a chi in queste ore scrive “parla cosi perchè lui con la Lazio non ce magna”. Stamani poi ci occuperemo di chi ti intervista per un’ora su argomenti seri e poi pubblica fuori onda battute da bar che danno fastidio e non servono a nulla. Sono caduti nella trappola e adesso ne pagheranno le conseguenze. Parlano di omertà e poi si comportano scorrettamente e senza un minimo di etica nei confronti di chi accetta di interloquire e come sempre ci mette la faccia. Servizio pubblico è la cronaca raccontata, anche attraverso le interviste o reportage, non i fuori onda. Grazie a chi mi aveva messo in guardia e alle sensazioni che ho percepito appena mi sono alzato dalla sedia, ho capito che a loro non interessava fare giornalismo, cercavano materia per alzare l’audience. E con i fuori onda stavolta si sono fatti fregare. A piu tardi cara redazione di Report”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: