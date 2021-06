9 giugno 2013, la Lazio Primavera vince il suo ultimo tricolore. Il ricordo di Keita | FOTO

Otto anni che sembrano eterni. Se il 9 giungo 2013 i biancocelesti di Bollini a Gubbio superarono l’Atalanta 3-0 nella finale Scudetto, oggi le giovani aquile dovranno provare l’impresa contro l’Inter per sperare nella salvezza e provare a regalarsi un finale di stagione di migliore. Otto anni fa, a stendere gli attuali campioni in carica furono la doppietta di Cataldi e alla rete di Tounkara con i biancocelesti che portarono a casa il tricolore poche settimane dopo il trionfo in Coppa Italia dei più grandi il 26 maggio contro la Roma. Un traguardo storico per le giovani aquile, ricordato via social dall’ex Keita con una foto apparsa sulle stories di Instagram.

