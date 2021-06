Buon compleanno, re Miro Klose

Spegne oggi 43 candeline l’ex biancoceleste Miroslav Klose. Da biancoceleste si è sempre distinto per la sua elegante lazialità negli anni in cui è stato a Roma, da tedesco ha scritto la storia in Nazionale divenendone il miglior marcatore della storia. Campione esemplare in campo, così come fuori. Anche da avversario è tornato nella capitale sempre con la Lazio nel cuore. E’ stato uno di quei giocatori che ha messo d’accordo tutti: gol, esperienza e mai una parola fuori posto; i tifosi non potevano non amarlo. Nel giorno del suo compleanno, un augurio speciale a re Miro!

