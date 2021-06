Calciomercato, domani mattina le visite mediche del primo acquisto della Lazio

Dopo tanti giorni di attesa, finalmente si apre ufficialmente l’era Sarri in casa Lazio. Il tecnico toscano dopo essersi legato ai biancocelesti con la società capitolina che pensa già al mercato. Domani mattina intorno alle 8, infatti, sono previste in Paideia le visite mediche per il primo nuovo innesto della Lazio che potrebbe rispondere al nome di Dimitrije Kamenovic, esterno classe 2000 proveniente dal Cukaricki e di cui si era già parlato nel mercato invernale.

