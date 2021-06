D’Amico elogia Lotito: “Non sono mai stato un suo estimatore ma stavolta con Sarri ha fatto davvero un gran colpo”

Maurizio Sarri mette d’accordo tutti i tifosi laziali che dopo il dolore per l’addio di Inzaghi possono voltare pagina con fiducia. Sull’arrivo del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste, ai microfoni di TMW Radio, si è espresso anche Vincenzo D’Amico: “Sono felicissimo. Non sono mai stato un estimatore del presidente Lotito ma questa volta ha fatto veramente un ottimo colpo. Che Lazio sarà quella di Sarri? Dipenderà sempre dagli acquisti che verranno fatti ma penso che vedremo una bella squadra. Lotito con Sarri non avrà vita facile per dettare legge. In ogni caso hanno gli stessi obiettivi, quindi non penso che ci saranno problematiche. Mi aspetto un paio di innesti in difesa, un vice Leiva e anche un ulteriore centrocampista. Politano? Per Sarri sarebbe un calciatore ideale e quindi perché no? Ha un passato da romanista ma dare importanza a queste cose sono stupidaggini”.

