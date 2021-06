Euro2020, la sindaca Raggi: “Roma è pronta. Siamo orgoglioso di ospitare la partita inaugurale”

L’Europeo, finalmente dopo un anno di attesa, è alle porte. Venerdì all’Olimpico il fischio d’inizio della competizione con il match tra Italia e Turchia a dare il via a tutto. Sull’evento prossimo al via è intervenuta anche la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha partecipato all’inaugurazione di Casa Azzurri: “Siamo orgogliosi di avere l’occasione di ospitare le gare oltre a quella inaugurale degli Europei. E’ un evento che abbiamo atteso molto, ci siamo preparati, sarà presente anche il pubblico come è giusto. La città inaugura, oltre a Casa Azzurri, anche alcune zone dedicate ai fan all’interno del centro, in modo tale che i sostenitori possano trovare modo di seguire i match. Non tutti avranno la possibilità di andare allo stadio e potranno svolgere ulteriori attività: ci saranno campi di calcio a 3, l’occasione di ascoltare concerti e conoscere varie curiosità. Roma è assolutamente pronta ed è un bel messaggio di rinascita dopo il Covid”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

