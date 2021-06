GdS | Berardi, Immobile, Insigne: il top per Mancini e per il campionato

E’ tempo di Europei, il ct Mancini lavora con la sua rosa al primo match in programma venerdì. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Berardi, Immobile ed Insigne sono il top per il tecnico ma anche per il campionato. I tre infatti sono i soli italiani tra i primi dieci capocannonieri della Serie A e sono in cima alle hit per tiri e occasioni create: la stagione dunque sera aver benedetto le scelte del commissario tecnico. Inoltre la crescita del bomber laziale è importante: se prima in Azzurro non riusciva a far vedere quanto di meraviglioso mostrato con la Lazio, oggi l’attaccante partenopeo ha una ghiotta chance nel suo stadio, davanti ad una fetta di pubblico per vivere il suo primo grande evento con la maglia della Nazionale addosso.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: