GdS | Sacchi elogia Sarri: “Non vedo l’ora di vederlo alla Lazio: non avrà problemi, piazza più tranquilla rispetto a quella giallorossa”

Nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex ct azzurro Arrigo Sacchi si è detto felice del possibile arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio: per lui è un tecnico che non ha bisogno di consigli, sà dare uno stile alle proprie squadre, le fa giocare bene e migliora i calciatori che ha. Per Sacchi, Sarri non troverà problemi in una piazza come quella di Roma perchè l’ambiente biancoceleste è molto più tranquillo rispetto a quello giallorosso. Sul mercato l’ex allenatore del Milan crede che il toscano non è in cerca di big ma di calciatori funzionali. In definitiva Sacchi non vede l’ora di vederlo alla Lazio: secondo lui alzerà anche il livello della Serie A; ci sarà da concedergli un po’ di tempo, ma arriveranno soddisfazioni.

