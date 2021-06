Il giornalista Vesica: “Sarri? E’ una garanzia. Serviva un grande nome per la Lazio”

Il giornalista sportivo di La7, Bruno Vesica, ha commentato la notizia dell’ultimo minuto dell’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste:

“A livello di gioco le squadre di Sarri sono state belle a vedersi. La Lazio di Inzaghi era già bella a vedersi prima. Lotito si è ancorato a Sarri in quanto anche i nomi degli allenatori che avevano fatto erano improponibili. Dopo un addio di Inzaghi dopo che sembrava aver già firmato con la Lazio, c’era bisogno di un grande nome.

E’ un bene per la sponda laziale e sarà un bene per il derby perchè sono due personaggi carismatici che se le diranno. Le conferenze stampa di Fonseca facevano venire sonno, quelle di Inzaghi erano da democristiani.Ora le conferenze stampa pre derby saranno più interessanti. La pressione c’è ed eccome. Benvenuti a questi due tecnici di spessore e grande carisma che ci faranno divertire.

Ora la Lazio ha però ha bisogno di rinforzi. Sarri è garanzia. E’ comunque un mercato dei grandi risparmi. Sarri potrà fare altrettanto bene”.

Vesica ha poi aggiunto: “Roma città particolare. La Lazio ha vinto qualcosa in questi anni, ha giocato bene e ha battuto le grandi e parte da una situazione diversa rispetto ai giallorossi. Lotito deve però preoccuparsi della vicenda Salernitana, con la speranza che non finisca a tarallucci e vino. Non credo ci sia un acquirente subito pronto e quello è un affare su cui stare molto attenti e vedere cosa accade. La Salernitana è un elemento di disturbo, anche se il mercato lo fa Igli Tare”.

