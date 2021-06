Il Messaggero | Lazio-Sarri, piccoli momenti di apprensione. Lotito: “L’avvocato mi minaccia di far saltare contratti firmati”

Il matrimonio tra Maurizio Sarri e la Lazio oggi, con molta probabilità, sarà finalmente ufficiale con il comunicato della società biancoceleste che potrebbe finalmente mettere fine alle tante ansie e paure dei tifosi capitolini. Nella giornata di ieri sono state risolte le ultime formalità contrattuali che hanno comunque fatto registrare qualche brivido imprevisto. Infatti, come riportato da Il Messaggero, nel pomeriggio di ieri a lanciare un piccolo scossone sarebbe stata una telefonata tra il presidente Lotito e un uomo del tecnico toscano che avrebbe messo in dubbio la sede contrattuale con il numero uno laziale che, preoccupato, avrebbe così chiamato il ds Tare: “Igli, questo è matto, mi ha chiamato il suo avvocato e vuole spostare la sede nel contratto a Milano, ma io gli ho detto che quella della Lazio è a Roma. Mi ha chiuso il cellulare dicendomi le faremo sapere, ma minaccia di far saltare i contratti già firmati”. Attimi di paura che solamente un comunicato può allontanare del tutto.

