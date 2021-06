Il Tempo | Benvenuti a Sarrilandia

Ormai si aspetta solo l’ufficialità. Non è certo una questione di fumata bianca, quella c’è già stata nella giornata di lunedì. Accordo trovato su tutta la linea: dall’aspetto economico a quello tecnico, passando per i dettagli relativi allo staff e al mercato. La Lazio nei suoi lunghi colloqui con il mister toscano ha garantito ampiamente di sistemare la rosa, seguendo le indicazioni dell’allenatore ex Juve. Il motivo del ritardo nell’annuncio è semplice e completamente connesso alla stretta cerchia familiare dell’uomo più atteso della nuova era. <<Solo questioni di famiglia», che sono divenute inderogabili. Poi la partenza per Roma nel pomeriggio, così da consumare la cena all’interno del centro sportivo di Formello in compagnia del diesse Tare e di Lotito, che alle 17 era impegnato nella premiazione della Lazio Women in Campidoglio. A margine dell’evento anche un momento di tensione tra il patron e un rappresentante di Sarri. Una telefonata che ha fatto infuriare il presidente. Questioni burocratiche, cavilli giuridici. Niente di più. Ostacolo aggirato. Un ritardo di appena 24 ore su quella che sarebbe dovuta essere la tabella di marcia con annessa cena saltata. La firma sul contratto e la conseguente ufficialità dovrebbero arrivare oggi (il condizionale è sempre d’obbligo). Maurizio Sarri è pronto a diventare il nuo vo allenatore della Lazio. Sarà lui l’erede di Simone Inzaghi sulla panchina biancoceleste. La situazione ormai è stabile e chiara. I tifosi, che ieri pomeriggio sui social e in radio erano pronti ad esultare, dovranno però aspettare ancora. I più scettici addirittura pensano che l’affare potrebbe saltare. Troppo fresche le delusioni per le trattative Bielsa prima e David Silva poi. Quel che è certo è che per Sarri è pronto un contratto biennale (esclusa a quanto pare l’opzione per la terza stagione), con uno stipendio di 3 milioni (o poco più) e bonus legati a Europa League, Champions allo scudetto, per un totale che potenzialmente potrebbe andare oltre i 4 milioni. Le giuste garanzie erano arrivate anche in merito allo staff che lo accompagnerà nella sua avventura a Roma. Il tecnico infatti aveva chiesto alla società di fare uno sforzo per poter contare sui suoi collaboratori di sempre, a cominciare da Giovanni Martusciello. È stato accontentato anche da quel punto di vista. Sarà ancora lui il vice di Sarri nella avventura a Roma che ormai sta per iniziare. Il resto della squadra di sarà composta da Marco Ianni, Andrea Pertugiò e Massimo Nenci, rispettivamente assistente tecnico, preparatore atletico e preparatore dei portieri. Un gruppo consolidato negli anni e che ha portato risultati in tutte le piazze: da Empoli a Torino, passando per Napoli e Londra. Disguidi a parte, quindi, si attende con ansia il comunicato ufficiale sul sito della Lazio. È tutto pronto per Sarrilandia. Il Tempo/Daniele Rocca

