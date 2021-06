Immobile si racconta tra passato e futuro: “Ciò che che conta nel calcio è la continuità. Record? Ora vorrei vincere qualcosa di importante a livello di squadra”. E su DDL Zan…

A un soffio dall’esordio nell’Europeo, Ciro Immobile torna a raccontarsi e lo fa attraverso le colonne di Vanity Fair lungo le quali ripercorre il suo inizio per poi passare a temi di attualità e futuri. Il bomber laziale con la mente torna agli inizi, ai momenti di svolta a Pescare e soprattutto a Torino quando divenne capocannoniere ed iniziò a crederci veramente, sottolineando comunque come l’aspetto più importante sia quello della continuità per un calciatore abbinata anche dall’aiuto di una grande figura paterna che lo ha sempre sostenuto senza farlo sentire più bravo degli altri. Dopo aver elogiato la sua città natale Torre Annunziata, Ciro passa poi a trattare il tema della famiglia e dell’ amore, dai litigi con Jessica ai tempi del fidanzamento fino alla scelta di tre figli e alla sua opinione sull’ DDL Zan che Immobile sostiene con fermezza affermando inoltre come non si debba parlare a riguardo di famiglie “diverse”. Infine, il bomber campano torna sull’aspetto professionale dichiarando come si senta a posto a livello di record personali e cerchi invece dei successi importanti a livello di squadra anche nazionale, con Ciro Ciro ottimista verso gli Europei grazie anche all’unità del gruppo di Mancini.

