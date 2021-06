La Repubblica | Suspense Sarri e sul mercato si pensa a Ilicic

Chiude per Sarri, apre per la prima volta al Flaminio e manda una frecciatina a Inzaghi. In tre mosse, Lotito fa scacco matto. Il presidente ha vissuto un martedì molto intenso, sul doppio binario allenatore-stadio. Sperava, come del resto filtrava da Formello, di annunciare Sarri, ma alla fine l’ufficialità è slittata di nuovo. I tifosi fremono, non ce la fanno più ad attendere. L’attesa è snervante, specie sulle radio. «Ma insomma ha firmato?», «Quando lo annunciano?», le domande che ogni ascoltatore pone. Sui social, oltre alle soli te emoticon della sigaretta, è lo stesso. Ancora qualche ora, poi inizierà ufficialmente l’era Sarri. La strada è tracciata, indietro non si torna e la Lazio già sta lavorando per cominciare ad accelerare. Il tempo c’è ma non va sprecato. La società dovrà costruire la nuova Lazio, pensata con Sarri nei precedenti incontri. Due le priorità sul mercato, un terzino sinistro e una mezz’ala con fisico e corsa, oltre a un laterale basso di destra e un’ala offensiva necessaria per il 4-3-3. Sarri ha tracciato i profili (chiedendo anche uno sforzo per Ilicic), Tare dovrà cercarli. In difesa sono forti le candidature di Maksimovic e Hysaj, entrambi in scadenza col Napoli. Il tecnico toscano li conosce, soprattutto il secondo: 27 anni, può giocare terzino su entrambe le corsie e ha seguito Sarri sia a Empoli che a Napoli. Maksimovic è un centrale, ha 29 anni, ed è gestito dallo stesso agente dell’allenatore, Ramadani, che sta avendo contatti intensi con Tare. Nei discorsi di mercato è entrato anche un altro suo assistito, il 32enne Jerome Boateng, prossimo a liberarsi a zero dal Bayern. A centro campo luci su Loftus-Cheek, 25 anni, già cercato da Tare due estati fa. L’anno scorso in prestito al Fulham, è del Chelsea: lì ha conosciuto Sarri, può ritrovarlo a Roma. Shaqiri e Rashica gli esterni accostati, anche se molti obiettivi sono ancora segreti. A rendere ancora più elettrico il clima, lo spiazzante annuncio di Lotito. Che al Campidoglio alla premiazione della Lazio Women – per la prima volta ha ammesso l’interesse per il Flaminio: «Se ci fosse la possibilità sarei pronto, ne parleremo con la Raggi. Questa città ha biso gno di uno stadio per la Lazio». Poi all’ex Simone Inzaghi: «Per me un contratto è una stretta di mano per altri…». Sarri, Flaminio e la stoccata all’ex allenatore: in tre mosse, lo scacco matto di Lotito. La Repubblica\Giulio Cardone e Riccardo Caponetti

