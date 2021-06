Lotito commenta l’arrivo di Sarri: “Portati a termine gli impegni presi. Allenatore in linea con le nostre ambizioni”

“Abbiamo portato a termine gli impegni presi, con un allenatore che consentisse alla società di poter

sviluppare e raggiungere gli obiettivi, in linea con le potenzialità e le ambizioni della società”. Queste le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito all’Adnkronos dopo l’annuncio di Maurizio Sarri come nuovo tecnico del club biancoceleste.

Il presidente CLaudio Lotito ha poi rilasciato delle dichiarazioni attraverso il sito ufficiale biancoceleste:

“La Lazio ha scelto un tecnico il cui standing è in linea con l’esigenza di consolidare ed accrescere, in Italia ed in Europa, la posizione di protagonista che la Società, i suoi tifosi e la squadra meritano di avere”.