Nesta ringrazia Calciosociale: “Grazie per la vostra passione, mi avete regalato una gioia” | FOTO

Il calcio nelle periferie per regalare una nuova possibilità a tanti ragazzi. Questa l’idea di Adidas che in occasione di Euro2020 ha voluto stipulare una partnership con la società dilettantistica senza scopo di lucro Calciosociale e una partnership tecnica con la Squadra Miracoli Fottball Club sorta nella giornata di oggi così da dare l’opportunità a tanti ragazzi di esprimere la loro passione nel calcio. Testimonial dell’evento l’ex biancoceleste Alessandro Nesta che, via social, ha voluto ringraziare Calciosociale: “Una giornata speciale insieme ai ragazzi di Calciosociale nella periferia di Roma. Grazie per la vostra passione, la vostra gioia di vivere, il vostro entusiasmo. Siete voi che mi avete regalato una gioia oggi, non il contrario”.

