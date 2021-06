Pippo Inzaghi sull’ addio alla Lazio di Simone: “Penso abbia fatto la scelta giusta. Arriva un momento in cui devi cambiare dieci giocatori o l’allenatore”

La Lazio è pronta ad abbracciare Sarri, ma è ancora ferita dall’addio di Simone Inzaghi dopo 5 anni molto intensi. Della scelta di lasciare i biancocelesti per l’Inter ha parlato anche il fratello Pippo nel corso della conferenza stampa di presentazione al Brescia: ““Ci consigliamo frequentemente, ma è ovvio che si tratti di scelte personali. Simone ha rappresentato molto per la Lazio, dopo cinque anni giunge un momento in cui o vanno cambiati dieci giocatori o il tecnico. Credo abbia fatto la scelta giusta, ha fatto qualcosa di molto speciale alla Lazio. Quando si è in scadenza poi puoi valutare altre proposte”. Lo riporta Alfredopedulla.com

