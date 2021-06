Per Lei Combattiamo Premier League, multa e punti di penalizzazione per i club della Superlega Premier League, multa e punti di penalizzazione per i club della Superlega Follow me @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Continua ad arricchirsi la polemica relativa alla Superlega e le squadre coinvolte. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Mirror, la Premier League ha deciso che i 6 club un tempo aderenti alla Superlega dovranno pagare una multa complessiva di circa 25 milioni di euro e rischiano fino a 30 punti di penalizzazione. Si tratta di Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham ed Arsenal che dovranno sborsare 3,8 milioni di euro a testa alla federazione. L’ammontare della multa sarà usato per aiutare le società che appartengono al mondo del calcio non professionistico e la comunità. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

