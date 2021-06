PRIMAVERA1 | Gasbarri, ag. Pica: “Dopo 10 anni nella Lazio ci aspettavamo un trattamento diverso. Addio? E’ possibile”

L’agente Fifa Fabrizio Gasbarri, è intervenuto ai microfoni di Radio In Piazza, durante la trasmissione Il calcio è uguale per tutti. Tra gli altri argomenti il procuratore si è soffermato su uno dei suoi assistiti, il giovane Primavera, Marzio Pica:

“Vado un po’ controcorrente io Pica lo vedo molto meglio nella difesa a 4 piuttosto che in quella a 3. E’ sicuramente un giocatore di grande prospettiva, purtroppo non abbiamo ancora ricevuto una chiamata della Lazio per parlare di un eventuale contratto. Sono appena rientrato da un viaggio in Spagna dove ho una partnership e abbiamo la possibilità di portare Marzio anche lì. Il ragazzo non ha giocato molto quest’anno ma ha fatto vedere le sue qualità. Vorrei trovargli una squadra di Serie C per far crescere il ragazzo, anche se mi dispiacerebbe molto separarci dalla Lazio sono 10 anni che è a Formello. Possibile addio? Direi di sì. La Serie C al momento è più competitiva della Primavera, per Marzio un contratto da professionista sarebbe un sogno, dopo 10 anni nel settore giovanile della Lazio ci aspettavamo un trattamento diverso ma se così non fosse andiamo avanti, troveremo una soluzione per il ragazzo”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: