PRIMAVERA1 | Lazio-Inter: in arrivo una mission quasi impossible per i biancocelesti

Mettere finalmente la parola fine alla striscia di sconfitte consecutive, ben 6, e preparasi al meglio agli imminenti play-out che appaiono oramai solamente una questione matematica. Questo l’obiettivo della Lazio Primavera che dopo la sconfitta pesante di domenica con il Cagliari (soprattutto per il modo in cui è maturata) cerca la grande impresa al Fersini contro l’ Inter per far scoccare la scintilla giusta una in vista della volata finale e sperare ancora nella salvezza diretta, legata comunque ad un improbabile passo falso del Bologna contro il già retrocesso Ascoli. Mancanobtre giornate al termine della stagione regolare, ad Armini e compagni il compito di chiudere degnamente una stagione al momento disastrosa.

L’avversario

Avversario di giornata come anticipato sarà l’Inter, una delle migliori formazioni del campionato reduce però dal k.o. inaspettato per tre a due contro l’Empoli che è costato ai nerazzurri la vetta della classifica ai danni dei rivali della Juventus. A tre giornate dalle fine, per rimanere tra le prime due con la possibilità di accedere direttamente alle semifinli play-off, i meneghini devono tracciare il percorso netto dando una svolta decisiva al finale di stagione che per il momento racconta di tre vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime sei. I nerazzurri, che comunque vantano la miglior difesa della categoria con solmente 25 reti subite, non possono dunque più sbagliare e al Fersini cercheranno ad ogni costo di portare via i tre punti così da provare il controsorpasso sulla Juventus. Mister Madonna, tradito nell’ultima dal 3-5-2, potrebbe decidere di tornare al 4-3-1-2 con l’unica certezza rappresentata dal jolly offensivo Martin Satriano, autore di 11 reti e 2 assist in 25 presenze.

Le altre gare della 28esima giornata

Atalanta-Genoa 2-1 ; Sampdoria-Cagliari; Bologna-Ascoli; Empoli-Torino; Milan-Fiorentina; Juventus-Spal; Sassuolo-Roma

La probabile formazione

Tentare il miracolo sportivo tornando all’antico. Dopo aver tentato quasi invano di rialzare l’andamento della stagione prima con il 3-5-2 e poi con il 4-3-3, Menichini torna alle origini rispolvera il 4-3-1-2 di inizio stagione con qualche variazione sul tema. Davanti a Furlanetto, il pacchetto difensivo sarà composto da Floriani, Armini, Franco e Novella (che sostituirà Ndrecka ancora out), mentre in mezzo possibile ritorno del tridente A. Marino, Bertini e Czyz. In avanti, infine, probabile ritorno dal primo minuto di Shehu dietro al tandem Raul Moro-Castigliani.

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani, Armini, Franco, Novella; A. Marino, Bertini, Czyz; Shehu; Raul Moro, Castigliani.

All. Leonardo Menichini

