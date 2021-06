PRIMAVERA1 | Lazio-Inter, le pagelle: buona prova della difesa che cade solo nel finale. Raul Moro ad intermittenza, male Ferrante

Furlanetto 6.5 – Solo 45 minuti da protagonista per il numero uno veneto che poco prima dell’intervallo deve lasciare il campo per infortunio per un contatto con Bonfanti. Ottimo comunque il suo primo tempo animato da una bella uscita bassa e da paio di buone parate plastiche.

Dal 45’+1 Gabriel Pereira 5.5 – Giornata amara per il portierino brasiliano che subentra agli sgoccioli del primo tempo, vive una ripresa a lunghi tratti da spettatore quasi non pagante, ma viene punti a pochi minuti dal fischio finale dal doppio colpo di testa di Casadei.

Floriani 6 – Prova qualche discesa delle sue, ma non è nel momento migliore della sua stagione. Regge comunque bene l’urto offensivo dei nerazzurri dimostrando ancora una volta di essere uno dei migliori 2003 in circolazione.

Franco 6 – È bravo a tenere alta la concentrazione per quasi tutti i novanti minuti tra anticipi e interventi quasi perfetti. Cede nel finale perdendo, insieme a Bertini, Casadei che di testa fa zero a due.

Pica 6 – Ritrova la maglia da titolare al centro della difesa a quattro sfoderando una delle migliori gare stagionali contro una delle migliori squadre della categoria. È concentrato nell’arco di tutta la sfida chiudendo bene le sortite avversarie e non facendo rimpiangere Armini.

Dal 75′ Shehu SV

Novella 6.5 – Partita di grande spessore atletico e mentale da parte dell’ex Salernitana. Si fa trovare sempre pronto quando si tratta di spingere con le poche disattenzioni in fase difensiva passano in secondo piano anche grazie alla mira sbagliata dei nerazzurri.

Dal 75′ T. Marino SV

A. Marino 5.5 – Primo tempo da protagonista, sempre nel vivo del gioco della Lazio che lo porta anche bene al tiro due volte. Si perde nella seconda parte di gara, quando c’è bisogno di fare la differenza per provare ad interrompere la striscia nera di sconfitte consecutive.

Bertini 5.5 – Fin quando deve comandare le operazioni in cabina di regia è tra i migliori, il problema sorge nel momento in cui Menichini lo arretra sulla linea dei difensori per cercare il forcing offensivo. In occasione del vantaggio dell’Inter si fa sovrastare da Casadei, sul raddoppio è fuori posizione.

Czyz 5.5 – Ancora una giornata sottotono per il polacco che ritrova il campo dal primo minuto, ma fatica ad incidere. Bene nella prima mezzora, si fa vedere sempre meno con il passare dei minuti.

Ferrante 5 – Viene avanzato nel ruolo di trequartista per favorire le sue giocate tra le linee, ma purtroppo la sua prestazione, seppur migliore di domenica scorsa, è deludente. Leggermente meglio nella prima parte di gara, nella ripresa perde smalto e nell’occasione migliore che ha si fa trovare impreparato sulla sponda perfetta di Castigliani.

Dal 61′ Tare 5.5 – Menichini lo manda in campo a gara in corso per provare ad aumentare la pressione offensivo. Nei primi minuti prova a farsi notare con tramite il gioco sporco di sponde e appoggi, poi i biancocelesti non riescono a ripartire e la sua prestazione ne risente.

Raul Moro 5.5 – Parte bene dimostrando di voler riscattare il rigore sbagliato contro il Cagliari. Nei suoi primi quarantacinque minuti varie giocate di qualità tra cui un assist per il gol di Franco poi annullato. Peccato che dopo l’intervallo la magia si interrompa con i difensori dell’Inter che prendono le misure e lo contengono senza problemi.

Castigliani 5.5 – Come sempre, dà tutto quello che ha facendo a sportellate con tutti ed aprendo spazi importanti per gli inserimenti dei compagni che però non si fanno trovare pronti. Ne è un esempio l’assist al bacio di Ferrante che però arriva in ritardo sciupando tutto. Nell’ ultimo terzo di gara, come i compagni di reparto, paga i pochi rifornimenti dal centrocampo e lentamente esce dalla partita.

All. Menichini 5.5 – Sfiora l’impresa che sfuma sul più bello. Con i play-out rimandati a una mera questione aritmetica, la sua Lazio gioca una delle migliori partite dell’ultimo periodo avendo anche qualche buona chance di fare male. Il risultato non rispecchia l’andamento della gara anche se i biancocelesti forse pagano qualche scelta sbagliata sulla trequarti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: