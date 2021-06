Sarri-Lazio, ecco i like dei calciatori biancocelesti agli “indizi social” della società

L’annuncio del nuovo tecnico, anche se non ancor avvenuto ufficialmente, ha portato entusiasmo nella tifoseria biancoceleste che attendeva la notizia ormai da giorni. Gli indizi social pubblicati dalla società sono stati graditi anche dall’ambiente Lazio, come testimoniano i like di alcuni giocatori della Prima squadra e della Primavera. Si tratta di Milinkovic, Strakosha, Lazzari, Immobile e Cataldi. A loro si sono aggiunti anche i giovani Etienne Tare, Luca Falbo e Mattia Peruzzi. ad unirsi ai like anche il dirigente biancoceleste Alessandro Matri.

