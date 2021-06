Sarri-Lazio, Gabriele Pin: “Mi intriga, è una scelta molto interessante”

Nel giorno del tanto atteso annuncio di Sarri sulla panchina biancoceleste, come era prevedibile, è scoppiato l’entusiasmo in tutto il mondo Lazio: un allenatore all’altezza per tentare di rimanere nelle posizioni alte della classifica e trovare una continuità con la crescita della società negli ultimi anni. Per parlare di questo è intervenuto l’ex capitano della Lazio Gabriele Pin ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Queste le sue parole: “Sarri alla Lazio? Mi intriga, ci sarà un cambio di filosofia del gioco e sono curioso. La Lazio con Inzaghi è sempre scesa in campo per arrivare al risultato col gioco però ora il sistema tattico cambia, Sarri ha i suoi principi riconoscibili, crede nel collettivo in cui si esalta il singolo. Inzaghi lasciava forse più liberi i talenti di esprimersi senza rigidità tattiche. Mi intriga vedere questa trasformazione. Sarri tatticamente con la sua organizzazione è un top e preso ora è una scelta molto interessante. Centrocampo? C’è da capire se gli interpreti saranno stessi o no. Il centrocampista centrale con Sarri è fondamentale e credo cercherà un giocatore con caratteristiche ideali per il suo gioco. Uno di costruzione e interdizione, alla Jorginho per intendersi. Non è facile da trovare in giro, i giocatori con queste caratteristiche non sono tanti però una delle prime scelte sarà questa . Quanto alle mezzali, possono essere congeniali al gioco di Sarri: i movimenti sono ben delineati ma anche lui ha dato via via più libertà ai più talentuosi e non li ingabbierà. Sul centrocampista basso però credo non transiga. E poi serviranno elementi arrembanti sugli esterni: terzini bassi che siano giocatori di corsa, di gamba, anche per rientrare in fase difensiva. Le sue squadre tengono la linea alta e serve velocità per situazioni di emergenza in difesa”.

