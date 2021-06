Sarri, le sue squadre hanno la media gol tra le più alte di sempre: il dato

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. La società biancoceleste ha condiviso infatti degli indizi social che non lasciano spazio a dubbi. In attesa del comunicato ufficiale è interessante la statistica offerta dal profilo twitter OptaPaolo, che fa ben sperare i tifosi. Le squadre di Maurizio Sarri hanno segnato 1.96 reti di media in Serie A, solo quelle allenate da Antonio Conte (1.99) hanno registrato una media gol più alta nel torneo, nell’era dei tre punti a vittoria.

