Saurini, ex allenatore Napoli Primavera: “Con Sarri la Lazio ha lanciato un messaggio preciso: vuole essere protagonista”

La Lazio abbraccia Sarri e lo fa con un video emozionante con cui apre le porte al sarrismo, la filosofia di calcio del tecnico toscano. Del nuovo allenatore biancoceleste, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato l’ex allenatore del Napoli Giampaolo Saurini che ha conosciuto Sarri ai tempi in cui guidava i partenopei: “Sono contento che alla Lazio arrivi un allenatore che ha vinto anche sotto il profilo internazionale. Dal punto di vista tattico ci saranno dei mutamenti, ma la rosa non deve essere smantellata. Sarri cura tutti i dettagli in maniera molto attenta, ora dovrà entrare nella mente dei giocatori con la sua nuova idea. Certamente chi ha lavorato con lui ha dei vantaggi. Con il suo arrivo la Lazio ha lanciato un messaggio preciso e cioè che deisdera protagonista. Lotterà per un posto in Champions”.

