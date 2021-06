Sconcerti: “Ho sentito Sarri, è convinto di poter fare un bel lavoro. Deve trovare un regista”

La Lazio può esultare, dopo tanti giorni di trattative si è aperta l’era di Maurizio Sarri pronto a raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi. Dell’avvento del tecnico toscano sulla panchina dei biancocelesti, ai microfoni di Teleradiostereo, ha parlato anche Mario Sconcerti: “Ho sentito Sarri, è contento della scelta ed è convinto di poter fare un bel lavoro. Deve trovare un regista, non gli serve Pirlo ma vuole un giocatore che faccia un determinato gioco. Non so se possa essere Escalante o Cataldi. Ha un pensiero molto interessante sul regista, non è un costruttore di gioco ma detta i tempi per farlo fare agli altri toccando tante volte il pallone con rapidità. Non è un compito estremo ma un compito specialistico. Roma ora ha due maestri della panchina, Sarri e Mourinho sono due numeri 1 rispetto a Pioli e Inzaghi”.

